Elettra Lamborghini ha espresso disappunto dopo la sua partecipazione a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. L’intervista, che ha ottenuto buoni ascolti, ha portato la cantante a riflettere sulla scelta di partecipare, affermando di ritenere di non aver dovuto accettare l’invito. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata, ma la sua opinione sul coinvolgimento nel talk show è stata chiaramente comunicata.

Belve vola negli ascolti ma una delle intervistate si rivede in tv e boccia completamente la sua partecipazione nel talk show di Francesca Fagnani. Personalmente?! No, non mi è piaciuta l’intervista. ma faccio mea culpa. non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout. un aggettivo?! Too much. ma lo sapevo, non ci ho dormito per giorni. direi lezione imparata. Non accettare interviste quando sono sull’orlo dell’esaurimento. Così Elettra Lamborghini, attualmente impegnata nel cast di Canzonissima con Milly Carlucci su Rai1, commenta la sua intervista a Belve. Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ELETTRA LAMBORGHINI SI SFOGA DOPO BELVE: “NON AVREI DOVUTO ACCETTARE”

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini dopo l'esibizione nella serata finale del Festival

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Elettra Lamborghini commenta la sua intervista a #Belve x.com

Elettra Lamborghini a Belve si racconta senza filtri tra ironia, confessioni intime e dichiarazioni che hanno fatto discutere il web. https://serial.everyeye.it/notizie/elettra-lamborghini-filtri-belve-sono-maritosessuale-passera-penar-873375.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook