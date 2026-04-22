Dopo la sua apparizione a Belve, Elettra Lamborghini ha pubblicato una story sui social in cui ha ammesso di non essere soddisfatta di come si è presentata durante l’intervista. L’artista ha scritto di non essersi piaciuta e di aver riflettuto sulla sua performance. La sua dichiarazione arriva a poche ore dalla messa in onda dell’intervista, che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Elettra Lamborghini non è rimasta soddisfatta da come ne è uscita dalla sua intervista a Belve, all'indomani ha postato una story facendo mea culpa Nel 2022Elettra Lamborghini aveva deciso a fine intervista, a Belve, di non firmare la liberatoria, e così quel prodotto non era mai andato in onda. Ma quest’anno la star ha cambiato idea ed è andata. Il risultato non è stato molto soddisfacente.Lamborghini ormai è vittima del suo stesso personaggio, tra slang e volgarità e ciò è emerso anche da questa breve intervista che sembra non abbia convinto persino lei stessa. Infatti questa mattina ha fatto mea culpa ed ha scritto in una story che non le è piaciuto come ne è venuta fuori.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve, Elettra Lamborghini fa mea culpa: “Non mi sono piaciuta nell’intervista”

Elettra Lamborghini imita Laura Pausini: IDENTICA!

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