Elettra Lamborghini è tornata a partecipare al programma televisivo dopo il mancato intervento nel 2022, quando un problema con la firma della liberatoria aveva impedito la messa in onda. Questa volta, l’intervista è stata trasmessa senza ostacoli, permettendo di ascoltare le sue rivelazioni intime, commenti polemici e momenti di ironia diretta. La cantante ha affrontato vari temi senza filtri, offrendo un’immagine più aperta rispetto alle precedenti apparizioni pubbliche.

Il ritorno dopo il caso 2022: intervista finalmente in onda. Questa volta è andata fino in fondo. Dopo lo stop del 2022, quando la mancata firma della liberatoria aveva impedito la messa in onda, Elettra Lamborghini torna a Belve e lo fa senza freni. L’intervista con Francesca Fagnani, in onda martedì 21 aprile 2026 su Rai2 in prima serata, è un concentrato di provocazione, ironia e confessioni personali. Un ritorno atteso, anche per il precedente rimasto sospeso, che si trasforma in uno dei momenti televisivi più commentati della serata. “Sono maritosessuale”: la risposta che accende il dibattito. Il passaggio destinato a far più discutere arriva quando Fagnani riprende una vecchia dichiarazione sulla sua bisessualità.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Elettra Lamborghini a Belve 2026: rivelazioni intime, polemiche e ironia senza filtri

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini dopo l'esibizione nella serata finale del Festival

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Le rivelazioni piccanti della cantante ospite questa sera a #Belve. #ElettraLamborghini x.com