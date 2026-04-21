Nella puntata di ieri sera, la conduttrice ha intervistato due ospiti, una cantante e una attrice, che hanno condiviso aspetti delle loro carriere e delle loro vite. Durante la trasmissione sono stati mostrati alcuni provini di persone comuni che desiderano partecipare a un programma televisivo, con l’obiettivo di sedersi sugli sgabelli e confrontarsi con i protagonisti del palco. La puntata è stata trasmessa in prima serata.

Nuovo appuntamento con Belve questa sera, martedì 21 aprile 2026 su Rai 2. Francesca Fagnani è pronta per sfoderare le sue corrosive domande con tre nuovi ospiti dopo un inizio di stagione che ha fatto parlare per giorni gli utenti dei social network. Gli ascolti del programma si confermano ottimi: la puntata di martedì scorso, con ospiti Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo, ha conquistato 1.280.000 spettatori pari all'8,60% di share, in lieve calo rispetto al debutto di stagione. Ecco chi siederà stasera sul celebre sgabello e cosa dobbiamo aspettarci dalla terza puntata di Belve, in onda alle 21.30 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belve, gli ospiti di Francesca Fagnani del 21 aprile: Elettra Lamborghini e Brigitte Nielsen

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