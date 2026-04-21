Nel 2022, Elettra Lamborghini aveva rilasciato un’intervista a Belve, ma questa non era mai stata trasmessa perché aveva deciso di non firmare la liberatoria a causa di alcune incomprensioni. Recentemente, durante una partecipazione al programma, ha parlato apertamente del suo orientamento sessuale, definendosi bisessuale. La cantante ha anche affrontato il tema delle interviste non andate in onda e delle motivazioni che l’hanno portata a questa scelta.

Nel 2022 Elettra Lamborghini aveva registrato un’intervista a Belve che non era mai andata in onda perché aveva scelto di non firmare la liberatoria, a causa di una serie di incomprensioni. Stasera 21 aprile 2026 però potremo vedere la cantante su Rai2 per un nuovo confronto con Francesca Fagnani, che questa volta andrà regolarmente in onda. Da ciò che è emerso dalle anticipazioni, Fagnani ha chiesto alla cantante di tornare su una sua vecchia dichiarazione sulla bisessualità. Elettra Lamborghini ha risposto in modo molto diretto, e con un neologismo oggi si è definita “ maritosessuale ”,,spiegando che il suo interesse è completamente legato al marito Afrojack.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Sei bisessuale?” Elettra Lamborghini a Belve rompe il silenzio e si definisce così

Intervista a Elettra Lamborghini (Prima Serata) - Radio2 a Sanremo 2026

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