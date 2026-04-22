Elettra Lamborghini pentita dell'intervista a Belve | Non avrei dovuto accettare sono esaurita

Elettra Lamborghini ha commentato di aver rimpianto l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani, affermando di non averla gradita e di aver passato giorni senza dormire. La cantante ha espresso il suo malcontento riguardo al confronto televisivo, sottolineando di essere arrivata a sentirsi esaurita dopo l'evento. La sua dichiarazione è stata resa pubblica in una dichiarazione recente.

Elettra Lamborghini si è pentita dell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani: "Non mi è piaciuta. Non ho dormito per giorni".🔗 Leggi su Fanpage.it

Elettra Lamborghini: «Belve Mi sono pentita dell'intervista. Non avrei dovuto accettare»

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