Elettra Lamborghini | il racconto senza peli sulla lingua a Belve

Elettra Lamborghini è tornata a partecipare al programma televisivo Belve, dove ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale e professionale. Durante l’intervista, ha parlato di episodi legati alla sua carriera e di aneddoti sulla sua famiglia, senza filtrare le sue parole. La cantante ha risposto alle domande con schiettezza, offrendo un racconto diretto e privo di mezze misure.

. Il ritorno a Belve si trasforma in un palcoscenico di verità per Elettra Lamborghini, che non risparmia dettagli curiosi. Elettra Lamborghini a Belve travolge Francesca Fagnani: “Sono maritosessuale” Dopo lo stop all’intervista del 2022, Elettra Lamborghini torna a “ Belve ” e soddisfa finalmente le attese rimaste sospese, entrando nello studio di Francesca Fagnani con un passo che non concede prudenza né retorica, ma una sequenza di affermazioni che ribaltano subito il registro consueto del programma. Nella puntata di Rai2, tra le più attese della stagione, la cantante si presenta con quella miscela di candore e provocazione che da sempre la contraddistingue, lasciando che il dialogo prenda una direzione imprevedibile sin dalle prime battute.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Sanremo 2026, Elettra Lamborghini dopo l'esibizione nella serata finale del Festival Notizie correlate Pistocchi senza peli sulla lingua: “Un Milan molto deludente, senza idee e senza gioco”Nel pomeriggio di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro l'Udinese di Kosta Runjaic: questa volta, però, il diavolo è caduto,... Tacchinardi senza peli sulla lingua sulla Juve: «Gioca sempre senza centravanti. Se questa è la squadra che deve arrivare quarta, non può arrivarci per questo motivo» Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La storia dei tatuaggi di Elettra Lamborghini; Il festino bilaterale denunciato da Elettra Lamborghini era di Charles Leclerc? Ecco la risposta del pilota; Elettra Lamborghini e la storia d'amore con Afrojack: il primo incontro e il matrimonio; Elettra Lamborghini in ospedale per una cistite: Stavo svenendo ovunque. Poi il colpo di scena a Canzonissima. Elettra Lamborghini a Belve: La mia patonga mi fa penareElettra Lamborghini torna a Belve e si racconta senza filtri tra ironia, confessioni intime e battute che spiazzano Francesca Fagnani ... corrieredellosport.it Altro che eredità! Ecco dove vive Elettra Lamborghini con Afrojack: i dettagli proibiti della villa da mille e una notteElettra Lamborghini non è solo un cognome che profuma di motori e leggenda industriale; è un’esplosione di energia pop che ha saputo smarcarsi dall'eredità di f ... cinezapping.com "La passera mi dà più dolori che gioie. Non ho bisogno del deodorante, ma la settimana scorsa ho avuto la cistite" Elettra Lamborghini stavolta firma la liberatoria che consente a Francesca Fagnani di mandare in onda la sua intervista a Belve. Anche se in stu - facebook.com facebook Terzo appuntamento stasera su Rai 2 con "Belve 2026". Ospiti Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva x.com