Tacchinardi senza peli sulla lingua sulla Juve | Gioca sempre senza centravanti Se questa è la squadra che deve arrivare quarta non può arrivarci per questo motivo

Alessio Tacchinardi ha commentato apertamente la situazione della Juventus, sottolineando che la squadra gioca sempre senza un vero centravanti. Ha aggiunto che, se questa squadra deve arrivare quarta, non può farlo a causa di questa scelta tattica. Le sue parole sono state pronunciate senza filtri, evidenziando le sue opinioni sulla formazione e sulla strategia adottata dalla squadra.

