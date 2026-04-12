Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X la recente sconfitta del Milan, definendola molto deludente. Nel suo messaggio ha criticato il rendimento della squadra, sottolineando la mancanza di idee e di gioco durante la partita. Pistocchi ha espresso la sua opinione senza filtri, evidenziando le difficoltà del team in questa fase della stagione.

Nel pomeriggio di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro l'Udinese di Kosta Runjaic: questa volta, però, il diavolo è caduto, perdendo 3-0 contro i bianconeri davanti al pubblico di San Siro. Con la sconfitta di ieri, salgono a quattro le gare perse in 7 partite per Massimiliano Allegri. A commentare la prestazione dei rossoneri è stato anche il giornalista Maurizio Pistocchi sul suo profilo X. Ecco, di seguito, le sue parole. Le parole di Maurizio Pistocchi sulla gara tra Milan e Udinese: "Dopo le sconfitte in trasferta con Lazio e Napoli, il Milan cade per la terza volta in casa con l’Udinese e mette a rischio anche la qualificazione Champions.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pistocchi senza peli sulla lingua: “Un Milan molto deludente, senza idee e senza gioco”

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