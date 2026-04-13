Il dolore più forte in assoluto Mancava tanto così che mi venisse il capezzolo biforcuto | Elettra Lamborghini e l’incidente con il piercing sotto la doccia

Elettra Lamborghini ha condiviso sui social un episodio che l’ha coinvolta durante una doccia. La cantante ha spiegato di aver avuto un incidente con il suo piercing al capezzolo, descrivendo il dolore come il più forte mai provato. Racconta di essere quasi arrivata a perdere il piercing, commentando con l’ironia che la caratterizza questa esperienza improvvisa. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incidente o sulle conseguenze.

Ci sono addii che arrivano in grande stile e altri che passano. dalla doccia. Quello di Elettra Lamborghini al suo storico nipple piercing appartiene decisamente alla seconda categoria: improvviso, doloroso e raccontato con la solita ironia social che la contraddistingue. Tutto nasce da un incidente domestico tanto banale quanto sfortunato. La cantante era sotto la doccia quando un bracciale si è agganciato al gioiello, tirandolo via con forza. Uno strappo accidentale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie e che, invece, si è trasformato in una storia da condividere con i follower, tra risate e qualche smorfia di dolore. Nel tentativo di rimediare, Elettra ha improvvisato una soluzione fai-da-te: un po’ di scotch applicato sulla zona per “tenere insieme” la situazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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