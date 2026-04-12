Elettra Lamborghini ha condiviso sui social un episodio accaduto a casa, quando un incidente sotto la doccia ha coinvolto il suo piercing al seno. Dopo 13 anni, ha deciso di rimuoverlo definitivamente, tentando di ripararlo con dello scotch. La cantante ha spiegato di aver avuto un imprevisto che le ha causato dolore e la necessità di abbandonare il piercing, senza aggiungere dettagli sulle circostanze precise.

Un incidente domestico finito con un epilogo doloroso e inatteso per Elettra Lamborghini, che ha raccontato sui social la disavventura legata al suo nipple piercing. La cantante ha spiegato con il suo consueto tono ironico come un gesto quotidiano si sia trasformato in un momento di forte spavento, arrivando a sfiorare conseguenze ben più gravi. Il racconto ha subito attirato l’attenzione dei fan, colpiti dalla dinamica e dalla decisione finale presa dall’artista. Tutto è accaduto mentre si trovava sotto la doccia, quando un bracciale si è accidentalmente impigliato nel gioiello. Nel tentativo di liberarsi, il movimento improvviso ha provocato uno strappo violento, con un dolore immediato e intenso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elettra Lamborghini, incidente sotto la doccia: addio al piercing dopo 13 anni. “Ho provato a mettere lo scotch”

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