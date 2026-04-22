Elettra Lamborghini commenta l‘intervista rilasciata a Belve | faccio mea culpa…

Da 361magazine.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elettra Lamborghini ha commentato le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista a Belve pubblicate sui social. La cantante ha scritto di aver fatto un mea culpa, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti dell’intervista. La sua reazione è arrivata attraverso un messaggio condiviso online, in cui ha espresso il proprio punto di vista sulla discussione. La notizia ha suscitato commenti tra i follower e gli utenti della rete.

Elettra Lamborghini commenta la sua intervista rilasciata a Belve. Ecco le sue dichiarazioni sui social. Il botta e risposta mediatico questa volta è servito, e ha un retrogusto tutt’altro che leggero. Al centro della scena c’è Elettra Lamborghini, che non ha nascosto il suo disappunto dopo l’intervista rilasciata a Belve, il programma noto per il suo stile diretto e spesso spiazzante. Secondo quanto emerso nelle ore successive alla messa in onda, l’artista sul suo profilo Instagram ha commentato così: “Personalmente?!No, non mi é piaciuta l’intervista. ma faccio mea culpa. non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout.🔗 Leggi su 361magazine.com

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