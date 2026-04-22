Elettra Lamborghini a Belve si è piaciuta anche se ha sbagliato l’italiano | la gaffe sul rivendica

Elettra Lamborghini ha partecipato a Belve, dove si è detta soddisfatta dell’esperienza, anche se ha commesso un errore nell’uso della lingua italiana, confondendo il termine “rivendica”. Per la prima volta, ha firmato la liberatoria che permette alla conduttrice di trasmettere l’intervista. L’artista si è mostrata disponibile e ha collaborato con il programma, che ha previsto la sua presenza nel corso di questa puntata.

Elettra Lamborghini stavolta firma la liberatoria che consente a Francesca Fagnani di mandare in onda la sua intervista a Belve. Anche se in studio ha zoppicato sull’italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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