Elettra Lamborghini a Belve stavolta ha firmato la confessione sul peggiore difetto e l’amarezza per il cognome | Sono marito-sessuale – Il video

Elettra Lamborghini è tornata a parlare a Belve, dopo tre anni dalla prima ospitata, questa volta firmando la liberatoria. Nel corso dell'intervista ha condiviso il suo pensiero sul proprio carattere, definendosi “marito-sessuale” e parlando di un senso di amarezza legato al suo cognome. La cantante ha affrontato anche il suo lato più personale, rivelando aspetti della sua vita e delle sue emozioni.

Elettra Lamborghini torna nel salotto di Francesca Fagnani a Belve, tre anni dopo aver rifiutato di firmare la liberatoria. Un’intervista ricca di colpi di scena quella che va in onda oggi 21 aprile alle 21.20 su Rai2, tra piercing a sorpresa e confessioni personali. Quando Fagnani le ricorda le dichiarazioni di qualche anno fa sulla bisessualità, la cantante glissa con ironia: «Se non ci fosse mio marito non so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale». E aggiunge, raccontando una recente vacanza a Miami: «Vedevo sti maschioni con la tartaruga e io dico: io con questi, ma manco se mi pagassero». Fagnani prova a sintetizzare: «Cioè non provava interesse nei loro confronti», e Lamborghini prova chiudere il discorso: «Mai stata più secca di così.🔗 Leggi su Open.online

Elettra Lamborghini aveva già SPOILERATO tutto a Sanremo! #elettralamborghini #sanremo #cantante

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