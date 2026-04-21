Elettra Lamborghini a Belve stavolta ha firmato la confessione sul peggiore difetto e l’amarezza per il cognome – Il video

Elettra Lamborghini è tornata nel programma televisivo Belve, condotto da Francesca Fagnani, dopo aver rifiutato di firmare la liberatoria tre anni fa. Durante l'intervista, ha parlato del suo peggior difetto e ha espresso amarezza riguardo al suo cognome. Il video dell'intervista è stato condiviso di recente, offrendo uno sguardo diretto sulle sue parole e sui temi affrontati.

Elettra Lamborghini torna nel salotto di Francesca Fagnani a Belve, tre anni dopo aver rifiutato di firmare la liberatoria. Un’intervista ricca di colpi di scena quella che va in onda oggi 21 aprile alle 21.20 su Rai2, tra piercing a sorpresa e confessioni personali. Quando Fagnani le ricorda le dichiarazioni di qualche anno fa sulla bisessualità, la cantante glissa con ironia: «Se non ci fosse mio marito non so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale». E aggiunge, raccontando una recente vacanza a Miami: «Vedevo sti maschioni con la tartaruga e io dico: io con questi, ma manco se mi pagassero». Fagnani prova a sintetizzare: «Cioè non provava interesse nei loro confronti», e Lamborghini prova chiudere il discorso: «Mai stata più secca di così.🔗 Leggi su Open.online

Elettra Lamborghini a Mara Venier: Te gusta la mangusta #elettralamborghini #maravenier

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