Elden Ring il film ha già battuto un record assoluto per il suo budget

Il film di Elden Ring, basato sull’omonimo videogioco, è entrato in fase di produzione e ha annunciato ufficialmente il cast completo. Nel frattempo, è stato reso noto che il budget totale del progetto ha superato ogni previsione, stabilendo un record assoluto nel settore cinematografico. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, considerando le dimensioni dell’investimento e il coinvolgimento di attori e produttori noti.

Il film è appena entrato in produzione con l'annuncio del cast al completo e ha già infanto il suo primo record che riguarda da vicino la casa di produzione dietro al progetto: la A24 L'adattamento cinematografico di Elden Ring è ufficialmente in produzione, ma il film, tratto dal videogame co-scritto da George R.R. Martin ha già battuto un interessante record. Il film, le cui riprese sono appena iniziate nel Regno Unito, vedrà coinvolto un cast di nomi molto riconoscibili tra cui Kit Connor, che sarà il protagonista, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke e Havana Rose Liu. Elden Ring è il film più costoso mai realizzato da A24 Si dice che il film abbia un budget di produzione ben superiore ai 100 milioni di dollari, il che lo rende di gran lunga il film .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Il cast del film live-action «ELDEN RING»: • Kit Connor • Tom Burke • Ben Whishaw • Cailee Spaeny • Nick Offerman • Sonoya Mizuno • Havana Rose Liu • Peter Serafinowicz • John Hodgkinson • Jonathan Pryce • Emma Laird • Ruby Cruz Regia di Alex Garlan - facebook.com facebook

Il film di Elden Ring é ufficialmente in produzione ed arriverà nelle sale il 03 marzo 2028! Rivelato anche il cast: che ne pensate x.com