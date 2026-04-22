Eirene - Raw for peace
Il 24 aprile 2026, in occasione della giornata della Pace promossa da Rome Art Week, si terrà un evento organizzato da Cosarte. Verrà allestita un'esposizione con opere di artisti contemporanei, chiamati a rappresentare il tema della pace attraverso le loro creazioni. La mostra si svolgerà in una sede non specificata, coinvolgendo diverse espressioni artistiche per comunicare un messaggio di solidarietà e speranza.
Il 24 aprile 2026, in occasione della giornata della Pace promossa da Rome Art Week Cosarte organizza un'esposizione di artisti contemporanei chiamati a testimoniare per la pace. La mostra dal titolo Eirene si terrà presso la galleria Cosarte Spazio Creativo a Garbatella, con il patrocinio del.🔗 Leggi su Romatoday.it
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