RAW for Peace | 100 Eventi a Roma per la Pace

A Roma si svolge RAW for Peace, un evento che comprende diverse iniziative culturali organizzate in tutta la città. La giornata è dedicata a promuovere il dialogo e la convivenza attraverso attività legate alla cultura contemporanea. Durante l’evento, sono previste mostre, spettacoli e incontri aperti al pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini di diverse età e background. La manifestazione si svolge in vari luoghi distribuiti in tutta Roma.

Cosa: RAW for Peace, una giornata diffusa di iniziative basate sui linguaggi della cultura contemporanea per promuovere dialogo e convivenza. Dove e Quando: Oltre 100 eventi distribuiti in tutta la Capitale, programmati per venerdì 24 aprile 2026. Perché: Per affermare e dimostrare concretamente il ruolo vitale della cultura come strumento di pace e trasformazione in un’epoca di conflitti. La vibrante scena artistica della Capitale si prepara a vivere una giornata di straordinaria intensità civica ed emotiva. Venerdì 24 aprile 2026, la città farà da palcoscenico a una mobilitazione senza precedenti, in cui creatività e impegno sociale convergeranno verso un unico grande obiettivo.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - RAW for Peace: 100 Eventi a Roma per la Pace Aiki Literature: The AI Aiki-Engine [Book II of XVIII] Notizie correlate Board of Peace. Washington prova a riscrivere la pace in Medio OrienteIl Board of Peace si è aperto a Washington con una coreografia altamente simbolica e una forte impronta personale del presidente statunitense, Donald... Madonna della Pace 2026, presentato il calendario degli eventi: “È qui, è pace” lo slogan sceltoSi è tenuta nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di...