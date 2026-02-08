Taranto celebra la Giornata Mondiale della Lingua Greca con il “Volto di Eirene”. La città rivolge lo sguardo alle sue radici elleniche, coinvolgendo i cittadini in una giornata dedicata alla cultura e alla pace. La manifestazione, ormai alla nona edizione, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della Repubblica Ellenica e dell’UNESCO, sottolineando il valore di questa festa per Taranto.

Tarantini Time Quotidiano Taranto rinnova l’incontro con le sue radici elleniche celebrando la Giornata Mondiale della Lingua Greca, manifestazione che, giunta alla nona edizione, è riconosciuta ufficialmente dalla Repubblica Ellenica ed è riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio immateriale dell’Umanità. In Puglia e Basilicata la Giornata Mondiale della Lingua Greca è organizzata dalla Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto e dal Club Unesco per Taranto che, insieme all’OCCSE della Magna Grecia, propongono un grande evento che si terrà, per l’intera giornata di martedì 10 febbraio, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, prestigiosa location messa a disposizione dal Comune di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

A Taranto con il "Volto di Eirene" si riflette sulla Pace

