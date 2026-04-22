Il 24 aprile gli educatori scenderanno in piazza per uno sciopero, denunciando di essere pagati solo quando gli studenti sono presenti. Questi professionisti assistono quotidianamente studenti con disabilità in vari contesti, come le scuole, i servizi domiciliari e sui mezzi di trasporto. Attualmente, lavorano in condizioni di incertezza a causa di frequenti cambi di appalto e di un sistema di pagamento che non riconosce adeguatamente il loro ruolo.

Firenze, 22 aprile 2026 – Affiancano ogni giorno studenti con disabilità nelle scuole, nei servizi domiciliari e anche sui pulmini, ma sono sottopagati e in balia di continui cambi di appalto. Sono i lavoratori dei servizi educativi in appalto della Società della salute Firenze sud est, che venerdì 24 aprile incroceranno le braccia nei comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Reggello e Rignano sull’Arno. Si tratta di un centinaio di lavoratori, dipendenti di una cooperativa con sede a Pavia, che gestisce l’appalto nell’area.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Educatori in sciopero il 24 aprile: “Pagati solo se l’alunno è presente”

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