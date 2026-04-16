Sciopero scuola il 20 23 e 24 aprile

Il prossimo mese, il 20, 23 e 24 aprile, diversi insegnanti e personale scolastico parteciperanno a uno sciopero. La protesta è stata indetta da due sigle sindacali e coinvolge sia docenti che figure amministrative e tecniche. Le giornate di astensione dal lavoro potrebbero causare disagi nelle scuole, con possibili interruzioni delle attività didattiche e amministrative in tutta Italia.

A proclamare lo sciopero del 20 aprile sono Unicobas Scuola e Università e SAESE. In entrambi i casi l’astensione dal lavoro riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, con possibili ripercussioni sull’intero funzionamento delle istituzioni scolastiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Sciopero scuola 20 aprile: SAESE e Unicobas fermano il comparto istruzioneIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato ufficialmente la proclamazione di una nuova protesta sindacale. Sciopero 20 Marzo: metro e bus a rischio per 24 oreMilano, trasporti a rischio il 27 marzo: sciopero Atm per tutta la giornata Si preannuncia una giornata difficile per la mobilità milanese quella di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scioperi scuola aprile-maggio: tutte le date delle mobilitazioni dal 20 aprile al 7 maggio; Sciopero nazionale per l'intera giornata del 20 aprile 2026; Scioperi scuola ad aprile e maggio 2026: tutte le date; Aprile nero per la scuola: raffica di scioperi e lezioni a rischio. Scioperi scuola aprile-maggio: tutte le date delle mobilitazioni dal 20 aprile al 7 maggioSecondo i dati del Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, una prima giornata di mobilitazione è prevista per il 20 aprile 2026, con due proclamazioni distinte nel comparto Istruzione e Ricerca ... orizzontescuola.it Aprile nero per la scuola: raffica di scioperi e lezioni a rischioAprile 2026 si preannuncia un mese critico per scuole e trasporti. Dai voli ai treni, fino allo sciopero nazionale del 20 aprile, ecco tutti i disagi previsti per studenti e famiglie ... skuola.net Scuola, sciopero all’istituto Pacinotti Archimede: docenti contro la gestione della preside roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Scuola, Settimana Corta in Vista: Sciopero 20 Aprile e Chiusura con la Festa del 25 Link al primo commento facebook