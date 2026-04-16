Sciopero scuola il 20 23 e 24 aprile

Da orizzontescuola.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo mese, il 20, 23 e 24 aprile, diversi insegnanti e personale scolastico parteciperanno a uno sciopero. La protesta è stata indetta da due sigle sindacali e coinvolge sia docenti che figure amministrative e tecniche. Le giornate di astensione dal lavoro potrebbero causare disagi nelle scuole, con possibili interruzioni delle attività didattiche e amministrative in tutta Italia.

A proclamare lo sciopero del 20 aprile sono Unicobas Scuola e Università e SAESE. In entrambi i casi l’astensione dal lavoro riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, con possibili ripercussioni sull’intero funzionamento delle istituzioni scolastiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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