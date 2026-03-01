Educatori Domus c’è l’accordo | Aumento del 43% dei pasti pagati

Gli educatori di Domus hanno raggiunto un accordo che prevede un aumento del 43% nel costo dei pasti pagati. La trattativa è stata condotta con impegno e ha portato a questa nuova misura. La notizia riguarda una delle realtà più importanti nel settore e interessa direttamente il personale coinvolto. La modifica entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana.

"Un buon accordo, ottenuto con la contrattazione, anche dura, e che spinge una grande realtà della cooperazione sociale, Domus, a riconoscere la centralità del lavoro: aumenta del 43% il numero di pasti pagati agli educatori, andando ben oltre la ristretta platea che era fissata dal contratto integrativo provinciale". Sono soddisfatti Livio Lomartire (Cisl Fp Emilia Centrale) e Patrice Nana’ Zemo (Fisascat Cisl Emilia Centrale) al termine del confronto lungo quasi un anno con il colosso modenese, col quale si è sbloccata la questione, spinosa, dei pasti per gli educatori socio-assistenziali che affiancano i bimbi e i ragazzi con disabilità.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

