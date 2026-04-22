Editions de Parfums Frédéric Malle il party esclusivo alla Design Week per celebrare la collaborazione con Pietro Terzini

Durante la Design Week, si è svolto un evento esclusivo organizzato da Editions de Parfums Frédéric Malle per festeggiare una collaborazione con un designer. La serata ha visto la presenza di numerosi ospiti e rappresentanti del settore, riuniti in un ambiente curato nei dettagli. L'evento ha avuto luogo in una location dedicata, con allestimenti e dettagli legati al progetto condiviso tra il marchio e il designer coinvolto.

Tanti gli ospiti presenti al party organizzato per celebrare il progetto, creato in collaborazione con l'artista Pietro Terzini, che nasce da una domanda semplice ed evocativa: What does unforgettable smell like? +++dropcap Editions de Parfums Frédéric Malle, in occasione dell'apertura della Design Week di Milano, ha celebrato la sua collaborazione con l’artista Pietro Terzini con un esclusivo cocktail party nella boutique di Via Verri, trasformata per l’occasione in un’installazione immersiva.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Editions de Parfums Frédéric Malle, il party esclusivo alla Design Week per celebrare la collaborazione con Pietro Terzini Notizie correlate Torna a Roma il Reading Party: un’occasione per leggere, socializzare, condividere e pensare all’ambiente grazie alla collaborazione con Daje De AlberiTorna a Roma, nel cuore del quartiere San Lorenzo, il progetto Reading Party, il format di lettura collettiva importato in Italia da Libri... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano Design Week: Editions de Parfums Frédéric Malle collabora con Pietro Terzini; Pietro Terzini & Frédéric Malle svelano la collaborazione per la Milano Design Week: What does unforgettable smell like?; Frédéric Malle e Pietro Terzini: che profumo ha ciò che non si dimentica?; Milano Design Week 2026: il beauty diventa esperienza tra rituali contemporanei e nuove visioni. The Estée Lauder Companies fera l’acquisition d’Editions de Parfums Frédéric MalleExpansion de la portée des parfums élégants et sophistiqués d’Editions de Parfums, sélectionnés par M. Malle, aux marchés mondiaux The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) a annoncé aujourd’hui qu ... bfmtv.com Sélection calendrier de l'Avent: la fragrance Heaven Can Wait, des éditions de parfums Frédéric Malle13 décembre - À l'approche des fêtes, Iconic Business joue les pères Noël et déniche, jusqu'au jour-J, les plus beaux présents, à ajouter sur votre liste ou à offrir à vos proches. Aujourd'hui, le ... bfmtv.com Alla , Editions de Parfums Frédéric Malle e Pietro Terzini trasformano il profumo in immagine, parola, emozione. Cinque fragranze iconiche si vestono di arte contemporanea in una limited edition che unisce profumeria d’autore e lin - facebook.com facebook