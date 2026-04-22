Economia toscana in bilico | tengono turismo ed export frena il lavoro

L’economia della regione toscana mostra segnali di rallentamento, con alcuni settori come il turismo e l’export che continuano a mantenere una certa stabilità. Tuttavia, il mercato del lavoro evidenzia segnali di frenata, lasciando spazio a incertezze future. La situazione si presenta come un equilibrio fragile, con aspetti positivi e criticità che coabitano nel panorama economico attuale.

L’economia toscana rallenta e procede in equilibrio precario tra segnali di tenuta e nuove incertezze. A pesare sono soprattutto il contesto internazionale instabile, le tensioni sui mercati e il raffreddamento degli scambi mondiali, che continuano a condizionare domanda e investimenti. Il quadro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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