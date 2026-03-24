Crolla la produzione industriale nelle imprese del riminese. Anche nell’ambito delle costruzioni gli indicatori per il 2025 non sono affatto buoni se rapportati all’anno precedente, senza dimenticare il manifatturiero che continua a soffrire e l’ export che si è ridotto in modo significativo. Il quadro che arriva dal report della Camera di Commercio della Romagna per il 2025, mostra più di un’ombra sull’ economica provinciale dove a salvare il salvabile è il turismo. Ieri è stato presentato il rapporto sull’economia del 2025 con questo titolo: ‘Abbiamo sempre fatto così. sfidare il presente per costruire il futuro’. A spiegare il perché del titolo ci ha pensato il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Economia in affanno. Industria e export in calo, resiste solo il turismo

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