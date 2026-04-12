Negli ultimi mesi, l’economia italiana ha mostrato segnali di difficoltà, con un aumento delle tasse e un calo del PIL che si prevede possa continuare fino al 2026. Un consigliere comunale di Sava ha criticato pubblicamente le politiche del governo Meloni, attribuendo la responsabilità del deterioramento degli indicatori economici alla gestione nazionale. La situazione ha suscitato timori tra cittadini e imprese, preoccupati per il futuro prossimo.

Il consigliere comunale di Sava, Claudio Leone, ha lanciato un attacco frontale contro l’azione del governo Meloni, puntando il dito su un peggioramento sistemico degli indicatori economici nazionali. La critica, espressa dal esponente del M5S, mette in luce una divergenza profonda tra le promesse elettorali e la realtà dei dati relativi a crescita, fisco e occupazione che sta colpendo il Paese. Indicatori macroeconomici e pressione fiscale in rallentamento. I numeri analizzati da Leone delineano un quadro di contrazione economica rispetto al periodo compreso tra il 2021 e il 2022. Mentre in quel biennio la progressione della crescita era stata stimata al 14%, le proiezioni per il 2026 indicano un abbassamento drastico, con un tasso fermo allo 0,4%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme economia: tasse alle stelle e PIL in picchiata verso il 2026

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