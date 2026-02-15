White Marble Marathon | oltre 2000 atleti celebrano sport storia e natura tra le vestigia romane e il litorale apuano

La nona edizione della White Marble Marathon si è conclusa domenica 15 febbraio 2026, a Marina di Carrara e Massa, attirando oltre 2000 atleti da tutta Italia. La causa di questo grande afflusso è stata l’unione tra sport, storia e natura, che ha fatto da sfondo a una corsa tra le vestigia romane e il litorale apuano. Un evento che ha portato in strada runner di ogni età, desiderosi di vivere un’esperienza unica tra le pietre antiche e il mare. La gara ha coinvolto anche molti spettatori, che hanno riempito le strade e respirato l’atmosfera di festa.

White Marble Marathon: Oltre 2000 Atleti e un Territorio in Festa. La nona edizione della White Marble Marathon ha chiuso i battenti domenica 15 febbraio 2026, a Marina di Carrara e Massa, con un successo che ha infranto ogni record precedente. Più di 2000 atleti provenienti da oltre venti paesi hanno partecipato all'evento, trasformando il litorale apuano in un vibrante palcoscenico sportivo e consolidando la sua importanza nel panorama nazionale e internazionale. Un Weekend di Sport tra Storia e Natura. Il weekend dedicato alla White Marble Marathon è iniziato sabato con un suggestivo urban trail nell'area archeologica di Luni, un percorso che ha condotto i partecipanti tra le vestigia dell'antico anfiteatro romano e le strade che si affacciano sul mare.