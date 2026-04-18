Sabato 18 aprile 2026, l’Umbria Forum di Terni ha ospitato le finali di ginnastica artistica della Serie A2. Le squadre Fermo e Fortitudo si sono aggiudicate le prime posizioni, ottenendo la promozione in Serie A1. La competizione ha visto le ginnaste esibirsi davanti a un pubblico presente nell’impianto umbro, con prestazioni che hanno deciso il passaggio di categoria.

L’Umbria Forum di Terni ha sancito il destino della Serie A2 di ginnastica artistica in questa giornata di sabato 18 aprile 2026. Le competizioni maschili e femminili hanno consegnato i titoli stagionali a Fermo 85 e Fortitudo 1875, determinando contemporaneamente le promozioni verso la massima serie e le retrocessioni nelle categorie inferiori. Equilibrio tecnico e salti di categoria tra Terni e le società promosse. Il verdetto finale dell’ultimo atto della regular season evidenzia una chiara gerarchia tecnica raggiunta dalle realtà d’eccellenza del settore. Nel comparto maschile, la Fermo 85 ha ottenuto lo scudetto di A2 grazie alla prestazione di atleti come Simone Speranza, Carlo Macchini e Luca Leonel Manzaneda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ginnastica A2: Fermo e Fortitudo dominano a Terni e volano in A1

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