Ecco ' Dae go' l' app che in caso di arresto cardiaco geolocalizza i defibrillatori

Durante una cerimonia di laurea presso un’università del Sud Italia, una studentessa ha presentato un progetto dedicato a migliorare la risposta in caso di arresto cardiaco. L’applicazione, chiamata 'Dae go', permette di localizzare i defibrillatori nelle vicinanze tramite la geolocalizzazione. La studentessa ha sviluppato il progetto con il supporto di un relatore, trasformando le conoscenze teoriche acquisite nell’ambito clinico in uno strumento pratico.

Durante la sessione di laurea del 20 aprile presso l’Università di Foggia, la studentessa Maria Denise Palmieri, che ha conseguito il titolo con il progetto: ‘Dae go: l’app che può salvarti la vita’, affiancata dal relatore Gianluca Castigliego, ha trasformato la teoria clinica in uno strumento.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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