Ecco come cresce il ruolo di Cipro tra gas e difesa

Negli ultimi tempi, Cipro sta assumendo un ruolo crescente nel settore energetico e della difesa, in risposta agli sviluppi nella regione del Medio Oriente. La scoperta di riserve di gas naturale ha portato l’isola a rafforzare le proprie capacità, mentre le tensioni geopolitiche hanno portato a un aumento delle attività militari e di sicurezza. Questi cambiamenti si affiancano alle iniziative politiche e alle alleanze strategiche, che stanno modificando la posizione di Cipro nel quadro regionale.

Che cosa sta cambiando a Cipro, anche per via della crisi in Medio Oriente? Un ruolo, quello della presidenza di turno Ue; un possibile trampolino, quello dell’adesione (difficile ma non impossibile) alla Nato; e una prospettiva come quella dello sfruttamento dei nuovi giacimenti di gas presenti nelle acque dell’isola. Tre aspetti che, se analizzati contemporaneamente, impattano sulle future strategie non solo europee, ma anche americane e inglesi, visto il coinvolgimento in loco delle major statunitensi per il gas e dei caccia britannici sull’isola. Il consiglio di domani come momento di riflessione non solo sull’oggi, ma sulle prospettive future del Paese.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco come cresce il ruolo di Cipro tra gas e difesa Notizie correlate Leggi anche: Ucraina, cresce il ruolo diplomatico di Orban. Attacchi reciproci tra Mosca e Kiev Dual Use: perché il settore cresce in Italia tra difesa, tecnologia e nuove regoleIl mercato dei prodotti dual use è in forte crescita tra aumento degli investimenti nella difesa e riconversione industriale. Altri aggiornamenti Ecco come cresce il ruolo di Cipro tra gas e difesaChe cosa sta cambiando a Cipro, anche per via della crisi in Medio Oriente? Un ruolo, quello della presidenza di turno Ue; un possibile trampolino, quello dell’adesione (difficile ma non impossibile) ... formiche.net La fregata italiana è giunta nell’area di Cipro. Dagli Usa alla Turchia, ecco come nove Paesi difendono l’isolaLa flotta navale a difesa di Cipro è ora dispiegata. Partita venerdì scorso da Taranto, ha raggiunto l’isola la fregata missilistica italiana Federico Martinengo, l’unità della Marina militare ... ilsole24ore.com