In un contesto di conflitto tra Russia e Ucraina, il presidente ungherese sta assumendo un ruolo sempre più attivo nel settore diplomatico, mentre si intensificano gli scontri tra Mosca e Kiev. La situazione si sviluppa in un quadro di tensioni crescenti, con interventi e dichiarazioni che coinvolgono anche altri attori internazionali.

La guerra tra Russia e Ucraina. Cresce il ruolo del presidente ungherese Orban nella partita diplomatica tra Trump e Putin. E anche oggi non mancano attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, cresce il ruolo diplomatico di Orban. Attacchi reciproci tra Mosca e Kiev

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