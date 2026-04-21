Siamo corti di donne tiriamone su 6 o 7 Chi c' è nel giro delle escort dei locali della movida ' bene' milanese

Nel cuore della movida milanese, circolano voci su un giro di escort legato ai locali più esclusivi, con alcune affermazioni che indicano una carenza di donne disponibili e la possibilità di reclutare sei o sette persone. La pubblicità, che fa riferimento a questa situazione, ha sorpreso diversi imprenditori e soci di importanti locali milanesi, tra cui gli eredi di uno stilista noto e altri protagonisti del settore.

Una pubblicità così non se l’aspettavano proprio Roberto Paradiso, Stefano Melis, gli eredi dello stilista Roberto Cavalli e i tanti altri soci del Pineta Milano. Locale della movida bene del capoluogo lombardo che si è ritrovato al centro di un’inchiesta della procura che ipotizza un vasto giro.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate 21/04 – Dl Sicurezza, alt di Mattarella – Giro di escort nei locali della movida milanese – Vaccini, in 50 anni salvate milioni di viteHome > Podcast > 21/04 – Dl Sicurezza, alt di Mattarella – Giro di escort nei locali della movida milanese – Vaccini, in 50 anni salvate milioni di... Escort nei locali della movida milanese, alle serate anche "settanta calciatori di Serie A"Emergono ulteriori dettagli nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano che vede al centro dell'attività investigativa una società attiva... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bianca Atzei e Stefano Corti festeggiano insieme i 18 anni di Gabriele; Siamo nel mezzo di una grande opportunità?; Tre giovani messi in salvo all’Orto di Donna; Civitanova, è scontro sul successore di Ciarapica: liste civiche ai ferri corti con i partiti. Siamo corti di donne, tiriamone su 6 o 7. Chi c'è nel giro delle escort dei locali della movida 'bene' milaneseI compensi per le ragazze, pagati in contanti dentro delle buste - che affinità con le buste delle Olgettine per le cene eleganti a casa di Silvio Berlusconi - variavano dai 70 ai 100 euro a seconda ... milanotoday.it Nuovi tagli di capelli corti: novità da copiare nell'autunno-inverno 2017-2018I grandi protagonisti della stagione, saranno senza nessun dubbio i capelli corti, visti anche sulle passerelle di moda. Quindi si vedranno il pixie cut, il collarbone e lo short bob. Questi tipi di ... it.blastingnews.com Quarto percorso nel nostro viaggio in attesa di Per corti e cascine 2026 è “terre e acqua” Qui l’acqua è ovunque. Scorre lenta tra fiumi, canali e zone umide, disegnando un paesaggio autentico e sorprendente. Siamo nel territorio compreso tra l’Oglio e il Po, facebook