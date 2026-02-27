civitanovese hai tutto dalla tua parte

La squadra di Civitanova ha gli elementi necessari e il calendario favorevole. Tuttavia, deve migliorare le prestazioni nelle partite casalinghe. La formazione ha mostrato potenziale, ma non ha ancora trovato costanza nei risultati in casa. La squadra si prepara per la prossima sfida, consapevole delle aree da migliorare. La stagione prosegue con l’obiettivo di rafforzare le performance interne.

"Questa Civitanovese ha gli elementi giusti e il calendario dalla propria parte, ma deve migliorare l'andamento interno". È il pensiero di Andrea Mosconi, tecnico umbro che da queste parti ha allenato Tolentino e Fermana ed è spesso al Polisportivo per osservare i rossoblù all'opera. "Ho visto molte partite dei rossoblù, ma – precisa Mosconi – non per essere chiamato ad allenare. Semplicemente, per una mia curiosità rispetto ad una squadra che ho sempre seguito. Che giudizio ne ho tratto? Si tratta di una formazione che fuori casa sembra una schiacciasassi ma tra le mura amiche si trasforma in negativo". In particolare, per quanto concerne le trasferte: "a Matelica ed Urbania, a parte i demeriti altrui, i rossoblù mi hanno fatto una grande impressione, specie a livello offensivo ma anche a centrocampo.

