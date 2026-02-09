Questa email finta di PostePay blocca la tua carta | cosa devi fare per non farti rubare tutto

Una nuova truffa informatica sta mettendo in allarme i clienti di PostePay. Gli hacker inviano email false che sembrano provenire da Poste Italiane, con l’obiettivo di ingannare le persone e rubare i dati delle carte. Queste email, che sembrano ufficiali, avvisano di un blocco sulla carta e chiedono di cliccare su link che portano a siti fasulli. Chi ci casca rischia di perdere tutto, dai soldi alle informazioni personali. La cosa più importante è non cliccare su nessun link sospetto e contattare direttamente PostePay se si riceve una comunic

Una nuova ondata di truffe informatiche sta prendendo di mira i clienti PostePay, l’azienda del gruppo Poste Italiane che gestisce alcune tra le carte prepagate più diffuse in Italia. Nelle ultime settimane sono stati segnalati numerosi tentativi di phishing attraverso email fraudolente che simulano comunicazioni ufficiali dell’azienda. L’obiettivo dei criminali è sempre lo stesso: impossessarsi dei dati personali e bancari delle vittime per svuotare i loro conti in pochi istanti. Il meccanismo è collaudato ma sempre efficace. Gli utenti ricevono un messaggio di posta elettronica che sembra provenire da PostePay, con loghi e grafiche che imitano fedelmente quelle ufficiali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

