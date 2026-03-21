A Firenze, un hotel situato nel centro storico è stato scoperto con ampliamenti non autorizzati, tra cui pareti spostate e ingressi secondari. L’attività aveva aumentato il numero di camere rispetto alle autorizzazioni originali, portando all’intervento delle autorità. Sono state applicate sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate durante i controlli.

Firenze, 21 marzo 2026 – Un albergo in centro che si era allargato in modo abusivo, con modifiche interne irregolari e più camere di quante autorizzate. È quanto ha scoperto la municipale durante alcuni controlli effettuati nella zona di Santa Croce. Camere in più, pareti spostate, ingressi secondari. L’operazione, condotta a più riprese insieme alla polizia, ai vigili del fuoco, all’azienda sanitaria e all’ispettorato del lavoro, ha fatto emergere diverse irregolarità nella struttura ricettiva. Secondo quanto accertato, l’hotel ospitava molte più camere rispetto a quelle autorizzate, con pareti spostate, spazi frazionati e porzioni di edificio collegate all’attività attraverso ingressi su strade secondarie, il tutto senza i necessari permessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hotel abusivo in centro: camere in più, pareti spostate, ingressi secondari. Scattano le sanzioni

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