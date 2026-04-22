Earth Day dagli allevamenti il 32% delle emissioni agroalimentari
In occasione dell'Earth Day, si evidenzia che gli allevamenti sono responsabili del 32% delle emissioni agroalimentari a livello mondiale. Per affrontare questa situazione, una realtà del settore ha presentato otto innovazioni volte a rendere la zootecnia più sostenibile. Questi interventi mirano a ridurre l'impatto ambientale delle pratiche agricole legate all'allevamento.
Earth Day: gli allevamenti generano il 32% delle emissioni agroalimentari globali. Regardia presenta 8 innovazioni per una zootecnia più sostenibile. Alla vigilia della Giornata Mondiale della Terra, il tema delle emissioni del sistema agroalimentare torna al centro del dibattito globale. Secondo gli ultimi dati FAO, il comparto produce 16,5 miliardi di tonnellate di CO?, pari al 32% delle emissioni umane totali, con un incremento del 21% rispetto al 2001. La quota più pesante arriva dagli allevamenti, responsabili di 4,3 gigatonnellate di CO? equivalente, più della deforestazione e dell’intera logistica agroalimentare. In questo scenario, l’Italia propone una risposta concreta grazie al modello di mangimistica circolare sviluppato da Regardia, realtà leader nella circular economy.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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