Earth day | cena vegana Lav a Martignacco

Il 22 aprile alle 20:00 a Martignacco si terrà una cena vegana organizzata dalla Lav Lega anti-vivisezione Udine presso il locale Ramon Food Studio. L'evento si svolge in occasione della Giornata della Terra e mira a promuovere un'alimentazione a base vegetale attraverso una serata di convivialità. La serata prevede una pizza vegana e l'iniziativa viene promossa dall'associazione locale.

A Martignacco il 22 aprile alle ore 20:00, la Lav lega anti-vivisezione Udine organizza una pizzata vegana presso Ramon food studio. Un’occasione importante per scoprire l’alimentazione vegetale e riflettere sulle sorti del nostro pianeta e degli animali.L'eventoPer festeggiare la Giornata.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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