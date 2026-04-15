Mascherine ecosostenibili e antibatteriche dagli scarti agroalimentari

Ricercatori dell’Enea, in collaborazione con l’Università di Ferrara, l’azienda Kerline srl e il Cnr, hanno sviluppato mascherine realizzate utilizzando scarti agroalimentari. Questi dispositivi sono progettati per essere eco sostenibili e dotati di proprietà antibatteriche. La sperimentazione si inserisce in un progetto volto a valorizzare i residui dell’industria alimentare e a ridurre l’impatto ambientale delle mascherine monouso. La produzione si basa su materiali derivati da scarti alimentari riutilizzati.

Dagli scarti agroalimentari mascherine eco sostenibili e antibatteriche. È quanto hanno messo a punto i ricercatori dell’Enea con l’Università di Ferrara, l’azienda Kerline srl e il Cnr che si è occupato del coordinamento, nell’ambito del progetto Aris del programma Pnrr Ecosister. Le nuove mascherine sono realizzate in nanofibre di seta con pratiche sostenibili, in grado di esercitare anche una specifica azione antibatterica. Rispetto ai materiali filtranti in plastica di origine fossile, attualmente in circolazione, le membrane utilizzate per le mascherine «hanno il doppio vantaggio di essere ambientalmente sostenibili e di rimuovere anche gli inquinanti più fini, come il PM2.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mascherine ecosostenibili e antibatteriche dagli scarti agroalimentari Notizie correlate Dagli scarti del mercato nascono le piramidiNoi bambini insieme alle maestre siamo andati in cerca di carta e cartone per il mercato che si tiene il giovedì nel centro di Lucignano, vicino alla... Dagli scarti di pane può nascere un biocarburante "pulito"PISA, 17 febbraio 2026 - Trasformare gli scarti del pane in carburante biosostenibile. Contenuti utili per approfondire Nuove mascherine da scarti agroindustriali realizzate da ENEAIl materiale filtrante utilizzato è in grado di esercitare anche una specifica azione antibatterica. L’attività è stata condotta nel Centro di Ricerca ENEA di Brindisi Nuovi tipi di mascherine realizz ... ambienteambienti.com ENEA, nuove mascherine da scarti agroindustrialiRoma, 15 apr. (askanews) – Nuovi tipi di mascherine realizzate in nanofibre di seta con pratiche sostenibili (elettrofilatura), in grado di esercitare anche una specifica azione antibatterica. È quant ... askanews.it