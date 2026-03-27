Il Comune di Sant’Agnello aderisce all’Earth Hour 2026 la mobilitazione mondiale per il futuro delle persone e del Pianeta

Il Comune di Sant’Agnello ha annunciato la partecipazione all’Earth Hour 2026, iniziativa globale che prevede lo spegnimento delle luci per un'ora. La mobilitazione si svolgerà in una data ancora da definire e coinvolgerà edifici pubblici e simboli della città. L’obiettivo è sensibilizzare sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili per il rispetto dell’ambiente.

Sant’Agnello partecipa all’Earth Hour 2026: un’ora di luci spente per il futuro del Pianeta. Anche quest’anno il Comune di Sant’Agnello aderisce alla mobilitazione mondiale promossa dal WWF per il futuro delle persone e del Pianeta, denominata Earth Hour, occasione in cui istituzioni, imprese e cittadini si impegnano a regalare simbolicamente un’ora alla Terra. L’appuntamento è per sabato 28 marzo. Dalle 20:30 alle 21:30 le luci della piazzola sul Corso Italia di fronte al Palazzo Municipale di Sant’Agnello si spegneranno, segno di adesione all’ Earth Hour 2026, riconosciuta come manifestazione di valore dal Presidente della Repubblica,... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il Comune di Sant’Agnello aderisce all’Earth Hour 2026, la mobilitazione mondiale per il futuro delle persone e del Pianeta Articoli correlati Leggi anche: Le Mura Malatestiane al buio per l’ambiente: San Clemente aderisce all’Earth Hour Torna Earth Hour, il 28 marzo la XX edizione(Adnkronos) – Torna Earth Hour – L’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal Wwf, quest’anno alla... Una selezione di notizie su Il Comune di Sant'Agnello aderisce... Temi più discussi: 370^ Festa di Sant'Efisio, al via le manifestazioni di interesse per i pass fotografi e operatori; Più posti auto nella zona di Sant’Agostino: inaugurato un nuovo parcheggio in via Cellini; Celebrazioni per l'ottocentenario della morte di San Francesco; DAL PUC AI POC: il Comune di Sant’Anastasia presenta i Piani Operativi Comunali. San Miniato celebra l’80° anniversario del primo consiglio comunaleIl Comune di San Miniato celebra un’importante ricorrenza della propria storia istituzionale e democratica: l’80° anniversario del primo consiglio ... gonews.it Sant’Anastasia, il Comune diventa smart: attivo l’assistente virtuale con intelligenza artificialeLanciato un chatbot evoluto integrato nel sito istituzionale e nello sportello telematico per semplificare l’accesso ai servizi e guidare i cittadini nelle pratiche online ... ilgazzettinovesuviano.com