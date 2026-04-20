Agricoltura Confeuro a Verona e Torino a tutela di cittadini e piccoli produttori

Nel mese di ottobre, Confeuro e Patronato Labor hanno organizzato incontri a Verona e Torino, coinvolgendo agricoltori e piccoli produttori del settore agricolo. Le occasioni sono state dedicate alla raccolta di istanze e alle problematiche che interessano le attività agricole locali. Gli eventi si sono svolti in due città del Nord Italia, con l’obiettivo di ascoltare direttamente le esigenze di chi lavora nei campi e di tutelare gli interessi dei cittadini coinvolti.

Confeuro e Patronato Labor in tour al Nord: incontri a Torino e Verona con agricoltori e imprese per raccogliere istanze e affrontare le sfide del settore primario.. “ Prosegue nel Nord Italia il tour nazionale della Confederazione degli Agricoltori Europei, insieme al Caf e al Patronato Labor, ente promosso dalla Confeuro. Il percorso, fortemente voluto dal presidente nazionale Andrea Tiso e dalla presidente del Patronato Labor Carmela Tiso, ha l’obiettivo di incontrare cittadini, agricoltori, imprenditori del settore primario, iscritti e associati, per raccogliere esigenze e proposte concrete delle comunità agricole e civili. Dopo gli appuntamenti in tutto il centro sud Italia, la scorsa settimana ecco le tappe importanti a Torino e Verona.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Agricoltura, Confeuro a Verona e Torino a tutela di cittadini e piccoli produttori Notizie correlate Agroalimentare, Confeuro: “Via agroecologica e tutela piccoli medi produttori” Confeuro: agroecologia e giustizia agricola al centro del futuro agroalimentare europeo “È stato un piacere intervenire all’evento organizzato da... Agricoltura, tour di Confeuro in Sicilia per ascoltare istanze cittadini e lavoratoriInnovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne: a Paestum il 27 marzo confronto tra istituzioni, imprese e territori Referendum, Sorrentino... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Made in Italy, Confeuro: ok giornata ma più attenzione a piccoli e medi agricoltori; Vinitaly, Confeuro: Grande vetrina. Ora valorizzaste sistema fiere al Sud; Agricoltura, Confeuro: Ok riduzione contributi Inail infortuni. Non abbassare guardia - Punto!. Verona. Vinitaly, Confeuro: ‘Una grande vetrina per tutti; ora occorre valorizzare il sistema fiere al SudIl Vinitaly 2026, Salone internazionale dei vini e dei distillati. giunto alla sua 58esima edizione, si svolge quest’anno dal 12 al 15 aprile a Verona e ... teleradio-news.it La 64/a Fiera dell'Agricoltura di Lanciano presentata al Vinitaly(ANSA) - VERONA, 13 APR - La Fiera di Lanciano rappresenta un appuntamento strategico per l'intero comparto agricolo regionale. E quest'anno abbiamo dato spazio anche al Consorzio Tutela Vini d'Abruz ... msn.com Oggi dopo la due giorni dellAgrotour del Gruppo @deputatipd in commissione agricoltura (8 tappe da Alghero ad Olbia per 842 km complessivi percorsi), ho partecipato come volontario alla Festa del Partito Democratico di Sassari in località Saccargia in @co - facebook.com facebook Progetto Unesco: adottare pratiche agricole per mitigare i cambiamenti climatici. L'obiettivo è promuove la cosiddetta agricoltura conservativa. Se ne è parlato nel corso di un evento voluto da Confagricoltura. x.com