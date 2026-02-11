Via libera dall' Eurocamera al prestito da 90 miliardi all' Ucraina
Il Parlamento europeo ha approvato il prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina. La decisione mira a sostenere il paese nel finanziare le spese per il 2026 e il 2027. Ora, i fondi sono ufficialmente in movimento e pronti ad arrivare.
Via libera dal Parlamento europeo al prestito da 90 miliardi all'Ucraina, che contribuirà a coprire le esigenze di finanziamento del paese per il 2026 e il 2027. Dei 90 miliardi di euro 60 andranno per rafforzare la difesa dell'Ucraina e 30 miliardi per assistenza macrofinanziaria. Il prestito sarà finanziato tramite debito comune Ue e l'Ucraina lo rimborserà una volta ricevute le riparazioni di guerra dalla Russia. In cambio del prestito l'Ucraina dovrà impegnarsi a proseguire le riforme democratiche e la lotta alla corruzione. Per quanto riguarda i voti italiani, gli eurodeputati della Lega hanno votato contro la misura, in linea con l'ex leghista Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
