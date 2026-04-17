E se domani… ?lo spettacolo di Giorgio Panariello al Geox

Lo spettacolo “E se domani...” di Giorgio Panariello ha debuttato nel 2025 e ha riscosso un grande successo di pubblico. Nel 2026, lo spettacolo è continuato con ulteriori rappresentazioni, totalizzando oltre 70 spettacoli in diversi teatri italiani. La tournée ha coinvolto molte città, portando avanti la stessa formula di intrattenimento che ha attirato gli spettatori nelle prime rappresentazioni.

Dopo aver debuttato nel 2025 e aver riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico, “E SE DOMANI.”, lo spettacolo di Giorgio Panariello, è proseguito con successo anche nel 2026, per un totale di oltre 70 date nei teatri italiani. A grande richiesta, si aggiungono ora nuovi appuntamenti per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it E se domani…, il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello al Teatro Brancaccio - Clip 2 Notizie correlate "E se domani...", Giorgio Panariello al Teatro Brancaccio“E se domani…”, lo spettacolo di Giorgio Panariello che ha debuttato nei teatri italiani con oltre 40 appuntamenti nel 2025, forte dell’entusiasmo... “E se domani…”: Giorgio Panariello al Teatro LyrickIn scena giovedì 9 aprile (ore 21) al Teatro Lyrick di Assisi il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello, “E se domani…”, un racconto ironico e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giorgio Panariello, ' E se domani...' in Toscana; Giorgio Panariello | E se domani…; E se domani..., lo spettacolo di Giorgio Panariello arriva a Porto Recanati: ecco le date; Giorgio Panariello torna al Ponchielli il 15 aprile con lo spettacolo E se domani…. E se domani… lo spettacolo di Giorgio Panariello al GeoxDopo aver debuttato nel 2025 e aver riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico, E SE DOMANI…, lo spettacolo di Giorgio Panariello, è proseguito con successo anche nel 2026, per un totale di ol ... padovaoggi.it E se domani…: lo spettacolo di Giorgio Panariello sbarca al Teatro delle RocceGiorgio Panariello arriva al Teatro delle Rocce di Gavorrano, in provincia di Grosseto, con il suo spettacolo E se domani ... grossetonotizie.com GIORGIO PANARIELLO info 06 48903278 Mentre continua il successo delle oltre 70 date nei teatri italiani, @giorgiopanarielloreal aggiunge a grande richiesta nuovi appuntamenti estivi con il suo spettacolo “E SE DOMANI...”! Biglietti dispo - facebook.com facebook Giorgio Panariello a RTL 102.5: “Ho già fatto 80 date del mio spettacolo, sempre con RTL 102.5, e ora abbiamo aggiunto nuove date. Vuol dire che sta piacendo e ne sono davvero contento” x.com