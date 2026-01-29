Non ce l’ha fatta Elicottero precipita in Italia morto anche lui | molto conosciuto che tragedia

Un elicottero ultraleggero è caduto nel Beneventano durante un volo serale. Due persone sono rimaste uccise nello schianto. La tragedia ha sconvolto la zona e ora le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un volo serale si è trasformato in tragedia nel Beneventano: un elicottero ultraleggero è precipitato al suolo causando la morte di due persone. Dopo l’impatto, uno dei due occupanti è deceduto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è morto nelle ore successive. L’episodio ha scosso l’ambiente aeronautico locale e ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti delle autorità competenti. A perdere la vita sono stati Pasquale Esposito, 76 anni, imprenditore di Airola ed ex manager legato alla crescita di Italtel, e Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello in pensione dell’ Aeronautica e presidente dell’ Aeroclub di Benevento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it

