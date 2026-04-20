Accoltellata alla gola e uccisa in strada fermato proprio lui | Molto conosciuto Ecco chi è

Nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, si è verificato un episodio di violenza in una strada della provincia di Alessandria, dove una donna è stata accoltellata alla gola e uccisa. Le prime ricostruzioni indicano che l’autore del gesto sia stato fermato poco dopo. La persona coinvolta è descritta come molto conosciuta nella zona, ma i dettagli sulla sua identità non sono stati ancora divulgati.

Il pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026 ha segnato una ferita indelebile nella cronaca della provincia di Alessandria, trasformando una tranquilla giornata di primavera in uno scenario di violenza brutale. Un uomo di 57 anni è stato fermato dalle autorità con la pesante accusa di aver aggredito mortalmente la propria ex convivente, una donna di 53 anni, colpendola alla gola con un coltello nel pieno centro abitato di Vignale Monferrato. Il fatto ha destato un enorme scalpore non solo per l’efferatezza del gesto, avvenuto sotto gli occhi di diversi passanti, ma anche per il profilo dei protagonisti, entrambi molto conosciuti all’interno della comunità locale e nel mondo dello sport amatoriale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Accoltellata alla gola e uccisa in strada, fermato proprio lui: “Molto conosciuto”. Ecco chi è Notizie correlate Donna uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata accoltellata a morte alla gola per strada a Vignale Monferrato, località di meno di mille abitanti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Prof accoltellata a Bergamo, il legale conferma la fatica a parlare e deglutire: Chiara Mocchi vuole tornare a scuola per gli esami di terza media; Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a Pavia. Ferito un amico; Docente accoltellata da alunno, ha problemi a parlare e deglutire ma vuole tornare e portare gli studenti all'esame di terza media; Ragazza di 12 anni attira la compagna nel bagno di scuola e la ferisce al collo con le forbici. Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola per strada a Vignale Monferrato, nell’alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però ... ilmattino.it 53enne accoltellata alla gola e uccisa in piazza a Vignale Monferrato, provincia di Alessandria. Fermato l'ex compagno. Erano entrambi podistiLa vittima è Federica Ferrara, l'assassino Silvio Gambetta, entrambi praticavano la corsa a buon livello. Il femminicidio nel pomeriggio in piazza Italia. Inutile l'intervento del 118. Vari testimoni ... torino.corriere.it Donna di 50 anni uccisa in strada ad Alessandria: accoltellata alla gola - facebook.com facebook Alessandria, donna di 53 anni muore dopo essere stata accoltellata alla gola in strada. Indagini in corso x.com