Un uomo di 58 anni, di nazionalità serbo-croata, è stato arrestato a Civitavecchia, mentre si trovava a bordo di una nave da crociera. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un mandato internazionale per reati di guerra e genocidio commessi durante il conflitto nei Balcani. La cattura rappresenta il risultato di attività investigative condotte dalle forze dell’ordine italiane in collaborazione con autorità internazionali.

Un uomo di 58 anni con doppia cittadinanza serbo-croata è stato arrestato a Civitavecchia con l’accusa di crimini di guerra e genocidio commessi durante il conflitto nei territori della ex Jugoslavia. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di frontiera, che ha individuato il sospettato a bordo di una nave da crociera, dove lavorava come addetto alla sicurezza, in seguito a un mandato internazionale emesso nel 2026. Le indagini e l’arresto nel porto di Civitavecchia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli investigatori della Polizia di frontiera di Civitavecchia (Roma). Gli agenti hanno effettuato controlli approfonditi sia sui passeggeri in transito sia sul personale marittimo impiegato nel porto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato 58enne a Civitavecchia per crimini di guerra e genocidio, catturato su una nave da crociera

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