A Civitavecchia è stato arrestato un uomo di 58 anni, con passaporto serbo-croato, su una nave da crociera. L’uomo è ricercato per aver preso parte a crimini di guerra e genocidi durante il conflitto nell’ex Jugoslavia, come membro di una milizia paramilitare. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine italiane.

È stato arrestato a bordo di una nave da crociera un uomo di 58anni con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di crimini di guerra e genocidi commessi durante la guerra nei territori della ex Jugoslavia come membro delle milizie della Sao Kraijina. L’uomo è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Civitavecchia (Roma) che ha eseguito un mandato di arresto internazionale emesso a seguito delle indagini che avevano portato all’individuazione di centinaia di uomini facenti parti delle organizzazioni paramilitari colpevoli di operazioni di pulizie etniche nei territori della repubblica balcanica. Gli agenti hanno effettuato una attenta analisi sia sui passeggeri a brodo delle navi sia sul personale che lavora a bordo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ex Jugoslavia, arrestato a Civitavecchia paramilitare ricercato per crimini di guerra

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