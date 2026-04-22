È la Giornata della Terra impegno globale e iniziative locali

Oggi si celebra la Giornata della Terra, un momento dedicato a sensibilizzare sull’ambiente attraverso iniziative sia a livello globale che locale. In questa occasione, rappresentanti di associazioni ambientaliste ricordano l'importanza di agire collettivamente per la tutela del pianeta. Le attività previste coinvolgono scuole, comunità e enti pubblici, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili e aumentare la consapevolezza sui temi ambientali.

Se l’attenzione al pianeta è un impegno costante lungo tutti i giorni dell’anno, la Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile viene istituita dall’Onu per sancire la priorità assoluta della cura dell’ambiente. Il riconoscimento delle Nazioni Unite nasce in seguito a un’enorme manifestazione, che nel 1970 porta in piazza oltre 20 milioni di persone negli Usa. A ricordare quella prima mobilitazione è Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia: «Tutto comincia in risposta a un gravissimo disastro ecologico nella baia di Santa Barbara negli Stati Uniti, in seguito a cui il senatore Nelson attiva una forte mobilitazione coinvolgendo anche il presidente Kennedy – spiega – Oggi l’Earth Day Network, una rete permanente ispirata alla giornata Onu, conta oltre 200.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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