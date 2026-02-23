Iniziative per la giornata della donna a Padova

La giornata della donna a Padova nasce dalla volontà di coinvolgere la comunità locale in eventi dedicati alla sensibilizzazione. Il Comune ha organizzato una serie di iniziative dal 22 febbraio al 26 marzo, puntando a promuovere il rispetto e l’uguaglianza. Sono previsti incontri, mostre e laboratori aperti a tutti, con l’intento di stimolare un confronto diretto sui temi di genere. La città si prepara a vivere un mese di attività significative per le donne.

Per celebrare la Giornata della Donna 2026, il Comune di Padova ha predisposto una serie di appuntamenti, in programma dal 22 febbraio al 26 marzo 2026, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza. In occasione della Giornata della donna vengono organizzate alcune iniziative di sensibilizzazione e informazione in collaborazione con l'Assessorato alle politiche di genere e pari opportunità del Comune di Padova. IN EVIDENZA: in occasione della Giornata internazionale della donna, è previsto l'ingresso gratuito ai Musei cittadini. DOMENICA 22 FEBBRAIO - ore 18 - Sala Fronte del Porto, via S. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Brescia: Le iniziative per la Giornata della MemmoriaA Brescia, le iniziative per la Giornata della Memoria 2026 si estendono su più settimane, coinvolgendo la comunità nel ricordo e nella riflessione.

Eventi per la Giornata della Memoria 2026 nelle Marche: iniziative in tutta la regioneLe Marche per la Giornata della Memoria 2026 propongono un programma di iniziative distribuite su tutto il territorio regionale.

DUE ANNI SENZA GIULIA: LA CITTA' RINNOVA LA PROMESSA DI NON DIMENTICARE | 11/11/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ancona: un ricco calendario di iniziative per la Giornata internazionale della donna; Le iniziative di Milano-Bicocca in occasione della Giornata internazionale della donna 2026; Giornata Internazionale della Donna, Forte dei Marmi rinnova il proprio impegno con un programma di iniziative dedicate a salute, prevenzione e cultura.; Giornata del Verde Pulito 2026.

Empoli, le iniziative per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le DonneIn occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, Empoli FC ha promosso una serie di iniziative speciali che hanno coinvolto squadra, società, tifosi e ... sportmediaset.mediaset.it

BPER Banca aderisce all’iniziativa M’illumino di meno, la Giornata Nazionale del risparmio energeticoZacchi (BPER): Vogliamo essere un punto di riferimento per famiglie e imprese nel percorso di transizione ecologica ... affaritaliani.it

Giornata del Braille. Ecco “Punti di vista”, tre iniziative per “guardare oltre” #corato - facebook.com facebook