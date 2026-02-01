Il Manchester United considera una mossa in ritardo per Joao Gomes

Il Manchester United sta facendo un tentativo last-minute per acquistare Joao Gomes dai Wolves. La società britannica vuole rafforzare il centrocampo e ha messo gli occhi sul giovane brasiliano, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. La trattativa è in corso, e tutto potrebbe cambiare in breve tempo.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Manchester United sta cercando di migliorare la propria unità di centrocampo con l'acquisto di Joao Gomes dai Wolves. Secondo un rapporto di TEAMtalk, sono pronti a fare una mossa tardiva per il 24enne centrocampista brasiliano se si presentasse l'occasione giusta. Secondo quanto riferito, anche il giocatore vorrebbe allontanarsi da Molineux. Joao Gomes potrebbe pensare a una mossa. L'opportunità di unirsi al Manchester United sarà entusiasmante per lui, e resta da vedere se tutte le parti riusciranno a raggiungere un accordo. I lupi stanno lottando per la sopravvivenza in Premier League.

