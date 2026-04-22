È il momento del vino orange l'esperto di VitignoItalia | Scegliere la bottiglia in base a territorio e cucina

Il vino orange sta attirando l’attenzione tra gli appassionati di enologia, con esperti che suggeriscono di scegliere le bottiglie in base alla provenienza territoriale e ai piatti con cui vengono abbinati. Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, ha condiviso alcune indicazioni su come orientarsi nel mondo del vino, offrendo suggerimenti pratici per chi desidera avvicinarsi alla degustazione in modo semplice e consapevole.